Chiro Albatros Wezel viert 75-jarig bestaan 08 mei 2018

02u39 0

In Wezel bestaat Chiro-afdeling Albatros 75 jaar. En dat werd gedurende 2 dolle dagen gevierd. Op de eerst avond ging er een bieravond door in het Chiroheem in de Lostraat, dat voor de gelegenheid werd omgebouwd tot een Oudleidingscafé. Dat was een uitgelezen moment voor oud-leden, oud-leiding, kookploegen en sympathisanten om mekaar nog eens te treffen. Uiteraard werden er vele straffe verhalen uit de goede oude Chirotijd bovengehaald. Op de tweede dag bood Chiro Albatros eerst de kinderen een gratis speelnamiddag aan. Terwijl de ouders op een terras iets konden drinken, waren er voor de kinderen tal van attracties waarbij ze zich volledig konden uitleven. 's Avonds ging een jubileumparty door in een feesttent die stond opgesteld op de nabijgelegen terreinen van voetbalclub KFC Wezel Sport. Van de 8 muzikale acts was Gers Pardoel de grote publiekstrekker.





(EJM)