CD&V bijna klaar met huiswerk 14 juni 2018

02u43 0

De Balense CD&V-afdeling is op één plaats na klaar met haar verkiezingslijst voor 14 oktober. Zoals eerder al bekend raakte trekt ook deze keer huidig burgemeester Johan Leysen de verkiezingskar en gaat voor een vierde ambtstermijn. Ook de huidige schepenen Mien Vanden Broek (2), Bert Kenis (3), Wim Wouters (7) en Erik Borgmans (15) maken deel uit van de lijst. De 18de plaats is de enige nog onbezette plaats op de lijst. Daarvoor wordt nog een vrouwelijke kandidaat gezocht in het gehucht Rosselaar. Daarmee komt CD&V Balen op een verdeling van 14 mannen en 13 vrouwen op de lijst voor de gemeenteverkiezingen van 14 oktober 2018. (EJM)