Carnavalspartijen in defilé op Markt 14 februari 2018

02u46 0 Balen Op de laatste dag van de Vastenavond-viering in Olmen trokken de vijf carnavalspartijen met al hun leden op kroegentocht. Kort na de middag maakten Blauw-Geel, Over de Vaart, Hamsehoeve, Germeer en Olmen Posse zich klaar voor het traditionele défilé op de Olmense Markt.

In vol ornaat en stijlvol in hun partijkleuren met de koningen, koninginnen, ordenances en jeugdprinsen op kop marcheerden de vijf partijen de markt op, begeleid door hun klaroenblazers en trommelaars. De Olmenaren waren massaal aanwezig en genoten van het spektakel. Burgemeester Johan Leysen en de schepenen Bert Kenis en Zjeen Renders, beiden Olmenaren, namen de gemeentelijke honneurs waar en hingen medailles om de nek van de beste hanekappers van een dag eerder. En dat waren: Jorith Van Genechten en Tobe Huysmans van de Hamsehoeve, Bert De Wolf, Roland Cuypers en Gitte Gielen van Blauw-Geel, Tim Wils, Ronny Luyten, Zeff Swinnen en Wout Stevens van Germeer, Kris Mertens, Guy Schraeyen, Liam Cools en Judy-An Dries van Over de Vaart, Ruben Wils, Sieben Geenen en Laura Daems van Olmen Posse.





Klaroenblazers

Aan het eind van de huldiging speelden de klaroenblazers van Germeer de Last Post om het einde van de viering aan te kondigen. Maar voor het zover was maakten de vijf partijen hun ronde langs de Olmense kroegen eerst verder af. Pas laat in de nacht viel pas echt het doek over alweer een memorabele Vastenavond-viering. (EJM)