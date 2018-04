Cabrio vliegt verscheidene keren over de kop 14 april 2018

02u31 0 Balen Een vrouw is gisteravond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op Schoorheide in Balen.

De bestuurster van een cabrio verloor om een nog onduidelijke reden plots de controle over het stuur van haar voertuig toen ze over een verkeersdrempel reed in de straat. De wagen vloog in de gracht en berm en ging daarna enkele keren over de kop.





Een tegenligger die het ongeval zal gebeuren, vertelde zelfs dat het verongelukte voertuig rakelings over dat van hem gevlogen zou zijn. De gecrashte wagen kwam uiteindelijk terug op de rijbaan terecht.





Het slachtoffer moest door de brandweer bevrijd worden en is met zeer zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.





De politie kon gisterenavond geen uitspraken doen over haar toestand. Een deskundige kwam nog wel ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. (VTT)