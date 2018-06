Buurtrestaurant in parochiecentrum 06 juni 2018

02u45 0

Het OCMW verzorgt in samenwerking met De Biehal (Lommel) op vrijdag 8 juni een voordelig en gezond buurtrestaurant in Parochiecentrum Olmen aan de Olmense Markt. Om 12 uur wordt minestronesoep, braadworst met wortelpuree en pralinépudding geserveerd aan 8 euro, te betalen aan de kassa. Water is gratis verkrijgbaar, andere dranken zijn te bekomen aan democratische prijzen. Personen die het financieel moeilijk hebben, kunnen voor een tussenkomst terecht bij de sociale dienst van het OCMW, tel. 014/82.98.48. (EJM)