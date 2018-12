Burgemeester en 4 schepenen voor CD&V, 2 schepenen voor sp.a Jean Eykmans

17 december 2018

Johan Leysen (CD&V) start volgende maand zijn vierde ambtstermijn als burgemeester van de Kruiergemeente. In het schepencollege krijgt hij 4 partijgenoten en 2 sp.a-schepenen naast zich. Alle nieuwe schepenen zijn ook in het huidig college schepen. Balen boet een schepenambt in. Sp.a’er Vincent Kolen slijt zijn laatste dagen als schepen.

Burgemeester Johan Leysen krijgt de bevoegdheden politie & brandweer, financiën, erediensten, burgerzaken en personeel. Werner Hens (sp.a) blijft 1ste schepen en bevoegd voor mobiliteit, openbare werken, toerisme en personen met een handicap. Mien Van den Broeck (CD&V) krijgt de dossiers senioren, gezin, emancipatie, sport en onderwijs, Wim Wouters (CD&V) cultuur, jeugd, patrimonium, lokale economie en landbouw, Bert Kenis (CD&V) ruimtelijke ordening, wonen, groenvoorziening en evenementen, Zjeen Reynders (sp.a) leefmilieu en natuur, duurzaamheid, recreatie, mondiale samenwerking, volksgezondheid en dierenwelzijn. Erik Borgmans (CD&V) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst én schepen van welzijn & zorg, tewerkstelling, ICT, informatie en communicatie.

CD&V won bij de verkiezingen op 14 oktober 1 zetel, van 11 naar 12. Sp.a moest een zetel prijsgeven en zakte van 5 naar 4 zetels.

De nieuwe schepenen en raadsleden worden geïnstalleerd tijdens een gemeenteraad op maandag 7 januari om 19 u in de raadzaal van het gemeentehuis in de Vredestraat 1.