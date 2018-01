Bruno Wils: "Afwachten is enige optie" 02u29 0 Foto Vanderveken Bruno Wils werkt al sinds z'n 18de bij Nyrstar.

Bruno Wils (37) werkt al zijn hele carrière als onderhoudstechnieker bij Nyrstar. "Al sinds ik 18 jaar was. De herstructurering was wel aangekondigd, want er was een doorlichting. Het nieuws is vandaag pas officieel, maar je hoorde al wel dat er iets gaande is. Nu moeten we afwachten. Binnen drie of vier maanden zouden we meer weten. Er is bijvoorbeeld nog niets over de wijze van de ontslagen gezegd, enkel dat ze tegen eind 2019 allemaal moeten vallen. Er zijn al wel meer afslankingen geweest. Ik herinner me die ingrijpende afvloeiing van 6 of 7 jaar geleden nog." (WDH)