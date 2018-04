Brug Vennen afgesloten van 2 tot 11 mei 30 april 2018

De Vlaamse Waterweg werkt van woensdag 2 tot en met vrijdag 11 mei aan de brug van de Vennen (Papenberg). Er is een omleiding via de Vennen, Topmolenstraat, Schoorheide, Kerkhovensesteenweg en Zwarte Weg. Fietsers kunnen via het jaagpad naar de IJzeren Brug in Schoorheide, om het kanaal over te steken. Meer info: verkeersdienst Balen, tel. 014/74.40.76 of via verkeersdienst@balen.be. (EJM)