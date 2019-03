Broodjeskoerier breidt uit met Foodstore 2490: “Elke dag verse afhaalmaaltijden” Jean Eykmans

06 maart 2019

12u20 0 Balen Ben Van Baelen en zijn vrouw Jolien breien een verlengstuk aan hun succesverhaal van de Broodjeskoerier. Ze openden deze week Foodstore 2490 vlak bij het treinstation van Balen. Naast broodjes maakt het koppel nu ook dagelijks vers bereide afhaalmaaltijden.

“We startten vier jaar geleden de Broddjeskoerier”, zegt Ben (34), een geboren Mollenaar die 6 jaar geleden met zijn vrouw Jolien in Balen kwam wonen. “We leveren dagelijks bestellingen op bedrijfsmeetings, opleidingen, aan twee grote scholen in Mol en uiteraard op particuliere feesten. Voor alle duidelijkheid: de Broodjeskoerier blijft bestaan. Daarnaast gaan mijn vrouw en ikzelf samen met Katrien, die al 2 jaar deeltijds voor ons werkt, de Foodstore 2490 runnen.”

Het broodjesaanbod bij Foodstore 2490 is zeer uitgebreid. De klanten hebben de keuze uit traditionele broodjes, surf-and-turf (vis en vlees), gezondere versies onder de noemer Fijn Lijntje of kip en vlees opgewarmd ‘Op de Plaat’. Al die opties en veel meer worden geserveerd met groenten en al dan niet pikante sausjes.

“Met onze eigen keuken in Foodstore 2490 willen we een stap verder gaan. Dagelijks bereiden we verse maaltijden ommee te nemen. Dat zal vooral een ruim aanbod aan pasta’s zijn”, aldus Ben.

Foodstore 2490 is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 06.30 tot 18.30 uur, op woensdag van 06.30 tot 14 uur en op zaterdag van 9 tot 14 uur en is bereikbaar per telefoon op nummer 014/72.69.66, via mail info@foodstore2490.be. Alle info en het aanbod staat op www.foodstore2490.be.