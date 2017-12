Brievenbus ontploft 02u34 0 Toon Verheijen De ontplofte brievenbus.

Buurtbewoners van de Misseweg in Balen werden woensdagavond opgeschrikt door enkele knallen in de straat. "We dachten eerst dat het vuurwerk was. Toen we rond 22.30 uur nog eens buiten gingen kijken omdat de knal toen wel héél hard was, bleek dat het onze brievenbus was die opgeblazen was", vertelt Kurt Schepens uit de Misseweg. "We hebben onmiddellijk de politie gebeld. Die is snel ter plaatse gekomen en kort voor middernacht kregen we de melding dat ze een verdachte hadden gevonden."





Ook een brievenbus bij de buren liep schade op aan het deurtje. De politie bevestigt dat de dader van de feiten geïdentificeerd is en de feiten heeft bekend. Mogelijk zou het gaan om een geschil tussen de twee partijen. (VTT)