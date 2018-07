Brand vernielt Huis Wouters ONDERZOEK OF VUUR IN BESCHERMD DORPSGEZICHT AANGESTOKEN IS WOUTER DEMUYNCK

06 juli 2018

02u48 0 Balen Op de Markt heeft gisterenavond een hevige brand gewoed in Huis Wouters, een beschermd dorpsgezicht. De eerste verdieping brandde deels uit, het gelijkvloers heeft heel wat waterschade. Er wordt onderzocht of de brand aangestoken werd. De afgelopen maanden zijn er in Mol en Balen verschillende branden aangestoken.

Het brandweerkorps van Balen kreeg om 19.15 uur melding van een uitslaande brand op de Markt. Doordat het korps in het centrum gelegen is, was men snel ter plaatse. De eerste verdieping van Huis Wouters bleek in lichterlaaie te staan. De brand ontstond op de eerste verdieping en zorgde daar voor heel wat schade. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur uitbreidde naar het aanpalende gebouw en de benedenverdieping. "Het gaat om een woning uit de 17de eeuw", vertelt burgemeester Johan Leysen (CD&V). "Vroeger hebben daar verschillende burgemeesters gewoond, maar nu stond het al een vijftal jaar leeg. Inmiddels werd er een bouwvergunning afgeleverd om het huis, de tuin en de achterbouw om te vormen tot een gezinswoning. Zowel letterlijk als figuurlijk is het dus een centraal gebouw in Balen."





De oorzaak is vooralsnog onbekend. Doordat de woning veel hout bevat, ontwikkelde de brand zich snel. In de buurt van Mol en Balen waren de afgelopen maanden wel tal van branden die het werk waren van een pyromaan. "We hebben gevraagd aan het parket om ter plaatse te komen en de nodige vaststellingen te doen. Het zou wel eigenaardig zijn als die brand is aangestoken: pal in het centrum en overdag", vervolgt Leysen. "Als de brand niet accidenteel was, hopen we dat de camerabewaking op het Sint-Andriesplein kan helpen om de dader te vinden. Ik wil geen voorbarige conclusies trekken, maar een brand in een leegstaand pand is wel verdacht. Vooraan kan je het gebouw niet betreden, maar achteraan is dat blijkbaar wel mogelijk."





Renovatie

Volgens Leysen komen de bouwplannen door de brand niet in het gedrang. "Dat zijn althans de eerste conclusies. De gevel moest bewaard worden en dat is nu ook nog altijd mogelijk, want die geraakte niet beschadigd. De rest van het gebouw zou toch sowieso gerenoveerd worden. In het gebouw is niets ingestort. Wel is er buiten de brandschade heel wat rook- en waterschade."