Brand in boerderij vermoedelijk aangestoken 23 juni 2018

Het parket in Turnhout heeft gisteren het labo naar Wezel (Balen) gestuurd om de brand te onderzoeken die donderdagavond de oude boerderij aan de Vlasstraat in de as heeft gelegd. De boerderij stond al een hele tijd leeg, hetgeen de brand verdacht maakt. De deskundige bevestigt dat het vermoedelijk om brandstichting gaat. Bij de brand kwam asbest vrij. Een gespecialiseerde firma kwam de resten opruimen, maar gevaar voor omwonenden was er niet. (JVN)