Borelingen 2016 en 2017 planten 'kloempen' 27 februari 2018

Alle Balense borelingen uit 2016 en 2017 werden door het gemeentebestuur uitgenodigd om deel te nemen aan een gezamenlijke planting van de zogenoemde 'geboortekloempen'. Zaterdagmorgen trotseerden 113 baby's en hun ouders de ijzige koude om naar een perceel bosgrond in de wijk Germeer in Olmen af te zakken. Daar werden drie geboortekloempen aangeplant. "Die bevatten elk 40 boompjes die na verloop van tijd groeien tot 1 grote. We kunnen bij de aanplanting rekenen op de medewerking van compostmeesters van de gemeentelijke milieuraad en op medewerkers van Bosgroep Zuiderkempen.Voor een jarig kindje hadden we een speciale attentie in petto", aldus Annemie Groenen, gemeentelijke milieu-ambtenaar.





(EJM)