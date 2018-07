Bootcamp in Bleukens verlengd 07 juli 2018

De bootcampsessies van de gemeentelijke sportdienst worden verdergezet. Tot en met 2 augustus wordt er iedere dinsdag en donderdag om 19 uur verzameld aan het Calisthenicspark in sportcomplex Bleukens (Hoolsterberg 36). De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Per sessie wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd, ook als men niet heeft deelgenomen aan de eerste sessie. Het bootcamp wordt geleid door een ervaren personal trainer en bootcampcoach en er wordt gewerkt aan de algemene conditie, uithouding en spierkracht. De gemeentelijke sportdienst organiseert dit bootcamp in samenwerking met bootcampcoach Mol. Info: sportdienst@balen.be, tel. 014/74.41.51. (EJM)