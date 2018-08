Blues met Tuxedo Swamp in De Schieve 23 augustus 2018

In café-brouwerij De Schieve aan de Oosthamsesteenweg 98 in Olmen treedt zaterdag de bluesband Tuxedo Swamp op. Het optreden van deze Herentalse band begint om 20 uur, de toegangsprijs bedraagt 2 euro. Dit laatste bluesoptreden van deze zomer in De Schieve kan beluisterd en bekeken worden vanop het overdekte ruime terras. (EJM)