Bleukensrun steunt nieuw jeugdcentrum 02 mei 2018

02u30 0

Veertig kinderen en 260 volwassenen hebben gisteren deelgenomen aan de 2de editie van de Bleukensrun van de vzw zomolomo. De kleinsten liepen hun proeven over 500 en 1.000 meter. Voor de volwassenen was een omloop uitgestippeld van 4 km lang. Na afloop werd verbroederd in de kantine van sportcomplex Bleukens. De opbrengst gaat naar de bouw en inrichting van het in aanbouw zijnde nieuwe jeugdhuis in de Biesakker. Daar nemen de jeugdverenigingen Chiro, KLJ, KSA en Speelpleinen Biesakker dit najaar hun intrek en beschikken ze over een gezamenlijke speelruimte. Het oude jeugdcentrum werd gebouwd in 1969 en werd in november van vorig jaar afgebroken. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het gebouw. (EJM)