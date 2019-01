Blacklightvolleybaltornooi brengt bijna 1.400 euro op Jean Eykmans

30 januari 2019

13u06 0 Balen Het recreatief blacklightvolleybaltornooi dat op 29 december door de gemeentelijke sportdienst en volleybalclub BVC werd georganiseerd in de gemeentelijke sporthal Bleukens, heeft in totaal 1.355,92 euro opgeleverd. De twee goede doelen MS-vrienden Balen en U/turn vzw krijgen elk 677,96 euro.

De eerste editie van het blacklightvolleytornooi was een schot in de roos. Het maximum aantal teams (24) werd al snel bereikt. Eind 2019 zal er alvast een 2de editie georganiseerd worden. Ook het inschrijvingsgeld van de teams werd in het kader van De Warmste Week reeds geschonken aan de 2 goede doelen.