Blacklicht volleytornooi steunt 2 goede doelen Jean Eykmans

31 december 2018

De eerste editie van het blacklight volleytornooi in sporthal De Bleukens kende een onverhoopt succes. Op een minimum van tijd schreef het maximum aantal teams (24) in. Het enthousiasme van de deelnemers was dermate groot dat de kans zeer groot is dat er eind 2019 een tweede editie volgt. Het inschrijvingsgeld van de teams werd integraal besteed aan 2 goede doelen in het kader van De Warmste Week: MS-Vrienden Balen en U/Turn vzw. Zij ontvangen elk 3.803,50 euro. Ook de opbrengst van activiteiten in vrijetijdscentrum De Kruierie zitten in dat totaalbedrag vervat.

Het blacklight volleybaltornooi was een spektakelstuk op zich. Sommige teams namen het op als een competitie, andere teams droegen de olympische gedacht hoog in het vaandel. Er werden drie finales betwist waarbij respectievelijk de teams “Drama is voor vrouwen”, “Kanniekakke” (het vrouwenteam van de Olmense Volley Club) en “Tsakaa” de winnende trofeeën in ontvangst mochten nemen. De prijs voor de originaliteit was voor het team van de Balense brandweervrijwilligers, ook al dienden twee leden van heet team met een kwetsuur het strijdperk te verlaten. Na afloop werd bekend gemaakt dat het gemeentebestuur ook de opbrengst van de consumpties van het blacklighttornooi schenkt aan de 2 genoemde goede doelen. Het initiatief tot het tornooi kwam van de gemeentelijke sportdienst, met ondersteuning van de Balense Volleybal Club.