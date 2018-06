Bij FC Germeer gaan voetbal en carnaval al 50 jaar hand in hand 07 juni 2018

02u41 0 Balen Amateurvoetbalclub/carnavalsvereniging FC Germeer in de Heistraat in Olmen viert haar 50ste verjaardag. Op zaterdag 9 juni wordt in de kantine hulde gebracht aan vroegere en huidige trekkers van de club. Om 20 uur speelt het Meerhouts live-orkest The Jackets het jubileumbal op gang. De toegang is gratis.

FC Germeer werd opgericht in 1968. "Na het feest naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Jan Swinnen op Germeer zaten we met een financieel overschot", zegt Germeervoorzitter Jan Geukens.





"Na veel vijven en zessen besloten om er een voetbalclub mee op te richten. Al was de living van Phil Beckers in het begin ons dranklokaal (lacht). Er werd direct met 2 ploegen gestart in de AVVV Kempen-competitie. De A-ploeg werd zelfs direct kampioen! Germeer leefde zodanig dat we in Olmen op de carnavalskar sprongen en zelf een partij oprichten, die nog steeds ieder jaar meedoet aan het carnaval in Olmen. De club groeide en eind jaren 70 hadden we zelfs 3 ploegen. In 1980 verhuisden we naar de Heistraat en bouwden kleedkamers en een grote kantine zodat daar zeker voldoende ruimte zou zijn voor het carnaval. Zaterdag gaan we zeker vele herinneringen ophalen aan onze rijke sportieve geschiedenis, maar zeker ook aan de ezelskoersen, vlaamse kermissen, joggings en play-backwedstrijden." (EJM)