Bewoners protesteren tegen plannen overstromingsgebied 06 juni 2018

Het Vlaams Gewest wil de oevers van de Grote Nete die stroomt tussen de Ongelberg, Vennen en Wolfsdonken in het meest oostelijk deel van de gemeente Balen, afgraven tot op de hoogte van het maaiveld. Het gewest wil de stroom meer laten kronkelen door het landschap en de omliggende weien en akkerlanden gebruiken als overstromingsgebied. En dat zien de bewoners en eigenaars van Ongelberg, Vennen en Wolfsdonken niet zitten. "Ook in het verleden gebeurden er al dergelijke werken, aan de Kleine Hoofdgracht, en werden we nooit gecompenseerd voor verloren gegane gronden. Eens het overstromingsgebied is dan is onze grond er waardeloos en niet meer te gebruiken. In Scheps is dat effectief gebeurd en die mensen hebben nooit een compensatie gekregen. En voor de onteigeningen kregen ze ook al weinig of niets", zo luidt het bij de bewoners.





Maar men blijft niet bij de pakken zitten. Er vertrok een schrijven aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw waarin met klem gevraagd wordt opdat de minister de plannen van het Vlaams Gewest ongedaan kan maken. (EJM)