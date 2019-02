Bestuur vraagt voorzichtigheid in werfzone Meerhoutsebaan tijdens Vastenavondvieringen Wouter Demuynck

26 februari 2019

Het gemeentebestuur vraagt aan de Olmense carnavalvierders om extra voorzichtig te zijn in de omgeving van de Meerhoutsebaan, die vanaf de brug Olmen-Meerhout tot aan huisnummer 121 momenteel een werfzone is. Door grote rioleringswerken onderaan de brug is het ook verboden daar te passeren, ook te voet.

“Als alternatief kan er gebruik gemaakt worden van het fietspad dat van de straat St. Anneke de burg opgaat. Het is eveneens verboden te passeren - ook te voet - aan de tweede rioolput verderop in de Meerhoutsebaan. Er is een omleiding voorzien via Langenberg.”