Beste Balense biljarter gezocht 18 april 2018

Biljartclub Hand in Hand organiseert vanaf 30 april in samenwerking met de gemeentelijke sportraad in Parochiecentrum het Kampioenschap van Balen biljart vrij spel individueel. Wie minstens 16 jaar is, graag biljart speelt en zijn of haar biljartkunsten wil tonen kan tot 16 april inschrijven om deel te nemen aan het Balens kampioenschap. Inschrijven dient te gebeuren in biljartlokaal De Blauwe Kei, in Sporthal GT, 17de Esc. Lichtvliegweznlaan (Keiheuvel). Deelnemen kost 5 euro. Meer info: sportdienst Balen, tel. 014/74.41.51, sportdienst@balen.be. (EJM)