Bengelpop zoekt enthousiaste vrijwilligers 16 maart 2018

03u03 0

De organisatoren van de 16de editie van Bengelpop zoeken enthousiaste vrijwilligers. Op dinsdag 26 juni zal recreatiedomein andermaal overstelpt worden door 5.000 leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar die het schooljaar al feestend en spelend komen afsluiten. Wie de kinderen wil helpen een onvergetelijke dag te beleven, kan zich daarvoor inschrijven. Er zijn niet alleen taken op de dag zelf voorzien. Op maandag 25 juni wordt het feestterrein in gereedheid gebracht. Op de festivaldag zelf zijn er verschillende functies waarvoor Bengelpop vrijwilligers nodig heeft: steward, parkeerbegeleider, horecamedewerker, begeleider randanimatie en attracties.





Naast de voldoening om duizenden kinderen een leuke dag te bezorgen, krijgen de medewerkers ook een t-shirt, drank, koffiekoeken en een lunchpakket. Ook deelnemmen aan de afsluitende barbecue om 18 uur, als het festival opgeruimd is, kan. Inschrijven als vrijwillig medewerker kan via de gemeentelijke webite (www.balen.be) of via Tania Geypen, tel. 014/81.03.01 of via animatie@keiheuvel.be. (EJM)