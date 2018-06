Bengelpop breekt alle records 27 juni 2018

Welgeteld 5.619 jongens en meisjes uit de eerste en tweede leerjaren van 80 scholen uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant woonden gisteren in recreatiedomein Keiheuvel de 16de editie van Bengelpop bij. Nooit was dat aantal hoger.





Met een wachtlijst van nog eens 1.000 kinderen overweegt organisator Raf Mertens een uitbreiding van het aantal kinderen én van de attracties. "Voor het eerst deelden we ons terrein op in negen zones zodat alles veel overzichtelijker werd voor de kinderen én begeleiders. We kunnen rekenen op 140 vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Ook de lokale politiediensten houden een oogje in het zeil", aldus Mertens.





Ook de weergoden verleenden volop hun medewerking. Het was warm maar niet heet zodat de kinderen volop konden genieten van het zeer ruime en gevarieerde aanbod.





Veiligheidshalve werd toch een smeerpunt ingericht waar de kinderen zonnebrandolie opgesmeerd kregen én nuttige tips erbovenop kregen. Twee tapkranen liepen constant om iedereen van voldoende - en gratis - water te voorzien. En wie het toch nog te warm kreeg, kon terecht bij het Balense brandweerkorps voor verkoeling met brandweerslangen. (EJM)