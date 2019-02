Bedelzingen in Olmen op 4 maart Wouter Demuynck

26 februari 2019

Op maandagvoormiddag 4 maart trekken groepen kinderen en de vastenavondpartijen door de straten van Olmen om iedereen op te vrolijken met hun gezang. Zijn ze ook welkom aan jouw deur? Hang dan de Zing Ze-poster voor je raam. Download hem op de website van de gemeente of haal hem af in VC De Kruierie.

De bedelzangtradities zijn vele eeuwen oud. Oorspronkelijk waren het arme mensen (volwassenen) die uit bittere noodzaak bedelden om de barre wintermaanden door te komen. De laatste decennia hebben kinderen deze traditie overgenomen om extra zakgeld of snoep in te zamelen. In Balen zijn de bedelzangtochten nog erg levendig.