Beachvolley, BMX- en skateparcours terug open 09 april 2018

In sportcomplex Bleukens zijn de buitenaccomodaties op zaterdag 7 april terug opengesteld. Er werd de laatste weken hard gewerkt aan de buitenterreinen. De beachvolleyterreinen zijn speelklaar. De piste van het BMX-terrein werd door de neerslag en vrieskou flink beschadigd. Het BMX-parcours kreeg op zaterdagmorgen nog een laatste inspectie en werd terug opengesteld. Ook het aanpalende skateterrein opende de deuren. De tennisterreinen worden tegen half april in gereedheid gebracht. Tegen dan zal de aannemer klaar zijn met de installatie van het drainagesysteem. Bij slecht weer worden de buitenterreinen van het sportcomplex afgesloten voor de gebruikers. Bij twijfel kunnen de sporters de Facebookpagina van de gemeentelijke sportdienst of de website www.balen.be/sport raadplegen.





(EJM)