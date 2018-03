Barre temperaturen houden jaarmarktgangers niet binnen 19 maart 2018

02u40 0 Balen Ook Balen Jaarmarkt kreeg af te rekenen met de koude maar dat hield de Balenaars niet tegen om buiten te komen. Na de officiële opening op zaterdag in de vooravond was er die avond toch al flink wat volk op de kermis. Het was dan ook familiedag, dus de kraamuitbaters gaven flinke kortingen op de attracties.

In de zaal van het Volkshuis hielden de ex-stamgasten van de legendarische kroeg De Krüger een reünie. Het Krüger-publiek van destijds was enkele decennia ouder en vele grijze haren rijker maar hun weerzien in een Krüger-sfeer deed velen veel plezier. Wellicht wordt de Krüger-reünie een vaste afspraak op de zaterdag van Balen Jaarmarkt.





Zondagmiddag kwam de kermissfeer maar langzaam op gang. Maar in de namiddag en vooravond werd het al gauw een gezellige drukte tussen de kermiskramen en in de cafés van Balen-Centrum.





Op de parking van vrijetijdscentrum De Kruierie stelde Erfgoed Balen vier dagen lang een spiegeltent op. Daar waren vrijdag en zaterdag leden van de Balense Gehandicaptenraad, Ziekenzorg Balen en de Balense rusthuisbewoners te gast om eens flink uit de bol te gaan. Zaterdagavond dan speelde er het Meerhouts live-orkest The Jackets ten dans.





Eindigen op café

Vandaag is de laatste dag van Balen Jaarmarkt. Van 's morgens vroeg staat er een kraampjesmarkt opgesteld met tientallen verkoop- en demonstratiestands. En zoals de traditie het wil, zullen de Balenaars vandaag hun Jaarmarkt massaal op de kermis en in de cafés afronden. (EJM)