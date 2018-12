Balense wachtkorpsen in WO II te boek en in uitzonderlijke tentoonstelling Jean Eykmans

03 december 2018

Erfgoed Balen en de Werkgroep Balen Bevrijd brengen in een gratis toegankelijke tentoonstelling in het oud-gemeentehuis in de Vaartstraat 29 de wachtkorpsen in Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht. De wachtkorpsen waakten over de goede orde en rust binnen de gemeentegrenzen. Op zaterdag 8 en zondag 9 december, telkens van 10 tot 17 uur, zijn in het oud-gemeentehuis unieke documenten, nooit eerder gepubliceerde foto’s en getuigenissen te bekijken.

“De Expo “Wachtkorpsen in Balen tijdens WOII” belicht een onbekend stukje oorlogsverleden waar tot op de dag van vandaag heel wat onduidelijkheid over is: de inzet van specifieke wachtkorpsen binnen de Kempense gemeenten Balen en Olmen. De bezoekers worden teruggebracht naar de tijd van toen en worden geconfronteerd met de realiteit van de oorlog en de Duitse bezetting. Die realiteit is niet louter wit of zwart, maar wordt gekenmerkt door heel wat grijze zones.”, aldus mede-organisator Bram Dierckx.

BOEKVOORSTELLING

De privéverzamelaars van de Werkgroep Balen Bevrijd, Tim Theunis, Tom Vanleeuwen en Bram Dierckx, organiseerden al eerder tentoonstellingen rond het oorlogsverleden. Aan deze expo ging een grondige studie vooraf, wat niet alleen resulteerde in deze Expo maar ook in een omvangrijke publicatie. Bram Dierckx:”De grote thema’s die in de Expo aan bod zullen komen, zijn de Balense Luchtbeschermingsdiensten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, de bewaking van de Balense velden en oogst door de Boerenwacht en de inzet van de Vlaamsche Wacht op Balens grondgebied en de opeising van Balenaren voor specifieke wachtdoeleinden.”

Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd het boek ‘Plichtsbewust of verplicht?! Bijzondere Wachtkorpsen in Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog’ uitgebracht en die zal tijdens de expo worden voorgesteld aan het grote publiek.