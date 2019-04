Balense Jaarmarkt onder stralende lentezon Wouter Demuynck

08 april 2019

18u34 0 Balen De Jaarmarkt in Balen was dit jaar weer een voltreffer, mede dankzij het stralende lenteweer. Vooral zondag was het over de koppen lopen in het centrum van Balen.

De kermis ging zaterdagavond van start met een familiedag, zondag was er de traditionele kermisdag. Voor de kermisuitbaters was zondag een schot in de roos, want het zonnige weer bracht heel wat bezoekers op de been die onder andere een ritje op de rups maakten, van een glijbaan denderden of zich in de botsauto’s waagden.

Ook maandagvoormiddag was er weel heel wat volk voor de gezellige kraampjesmarkt in de centrumstraten. In de namiddag konden de Balenaren nog een laatste dag van de kermis genieten om ‘s avonds de Jaarmarkt nog af te sluiten op een terrasje.