Balenaars trouwen weer meer 14 maart 2018

Op 31 december 2017 sloten de bevolkingsregisters van de gemeente Balen af met 22.423 inwoners. Dat is een geringe aangroei van 86. Het hoge aantal trouwers is opvallend. Er waren er vorig jaar namelijk meer dan 100 in de Kruiergemeente.





Balen telde op 31 december 2017 11.178 mannen en 11.245 vrouwen. Onder hen zijn 1.220 niet-Belgen (5,44%), waarvan 60% Nederlanders. Er werden 101 meisjes en 114 jongens geboren, 107 mannen en 86 vrouwen overleden. Vorig jaar kwamen 1.051 personen in Balen wonen, 1.005 personen verlieten de gemeente. 101 koppels trouwden. Het aantal echtscheidingen bedroeg 39, waarbij de dalende trend zich voortzet. 78 koppels sloten een samenlevingscontract af, 24 koppels verbraken dit.





Het bevolkingsaantal in Balen stijgt gestaag. In 1977, bij de fusie tussen Balen en Olmen, bedroeg het bevolkingscijfer 17.857. Dat cijfer klom geleidelijk aan naar boven: 18.164 in 1980, 18.644 in 1990, 19.405 in 2000, 21.294 in 2010, 22.158 in 2015, tot 22.423 op 31 december 2017. (EJM)





