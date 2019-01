Balenaar vliegt zus twee keer naar de keel Jef Van Nooten

22 januari 2019

14u10 0 Balen De 39-jarige Brahim G. moest zich voor de strafrechter in Turnhout verantwoorden voor geweld tegen zijn moeder en zus. Hij vloog zijn zus twee keer naar de keel.

De feiten deden zich op 23 augustus 2018 voor in de woning van de moeder in Balen. De man was bij zijn moeder op bezoek en kreeg ruzie met haar over geldzaken. “De beklaagde was heel agressief naar zijn moeder toen. Toen hij wilde vertrekken, is zijn zus hem gevolgd. Hij is dan op haar gevlogen en greep haar bij de keel”, vertelt het openbaar ministerie. De moeder kwam tussenbeide, maar werd hardhandig weggeduwd door G. Nadien vloog hij zijn zus een tweede keer naar de keel. “Hij plaatste zijn twee handen rond haar nek. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht”, aldus nog de aanklager.

De man riskeert 12 maanden cel en een boete van 800 euro. Tijdens het onderzoek verklaarde G. dat hij in principe niet agressief is, maar dat hij zich onbegrepen voelde. “Hij is in de fout gegaan, maar als zijn zus niet was tussengekomen in de discussie met zijn moeder was er niks gebeurd”, stelt zijn advocaat.

Vonnis op 26 februari.