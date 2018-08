Balen zoekt lokale 'duurzame Helden' 10 augustus 2018

02u43 0

De gemeente Balen zoekt 'duurzame Helden', mensen die erg begaan zijn met thema's als armoede, gezondheid, milieu, energie, duurzaamheid, consumptie, onderwijs, vrede, gelijkheid, mondiale samenwerking. Balenaars die anderen inspireren om het dagelijkse leven een stukje aangenamer, positiever, veiliger, eerlijker, gezonder of rechtvaardiger te maken, zijn de personen die dringend gezocht worden. Wie zo iemand kent kan de naam van die persoon vóór 13 augustus als kandidaat indienen als 'duurzame Held' in vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1) of via www.balen.be/duursamer.





Op Fiesta Mundial in recreatiepark Keiheuvel eind september worden de lokale duurzame Helden voorgesteld aan het publiek. Zij gaan voor hun segment de ambassadeurs zijn van de duurzame gedachte, om vanuit hun ervaring anderen te inspireren. Meer info bij Balen duurSamer, VC De Kruierie, op 014/74.40.50, via duursamer@balen.be of op www.balen.be/duursamer. (EJM)