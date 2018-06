Balen wint Kempense 10.000 Stappenclash 09 juni 2018

02u30 0

Een maand lang, in mei om precies te zijn, wedijverden gemeenten met elkaar in de Stappenclash, om het meeste stappen te zetten per dag per persoon. De Balenaars zijn in die Stappenclash als beste Kempische gemeente uit de bus gekomen.





De geregistreerde Balenaars zetten samen maar liefst meer dan 28 miljoen stappen. Rijsbergdijk won de gehuchtenclash. In Balen werd de Stappenclash gepromoot door de gemeentelijke Cel Gezondheid.





(EJM)