Balen werkt historische achterstand riolering de volgende jaren weg Binnen 8 jaar van 56 % naar 75 % rioleringsgraad Jean Eykmans

16 januari 2019

16u08 0

Het Balens gemeentebestuur heeft concrete - goedgekeurde - plannen om haar rioleringsnetwerk drastisch uit te breiden. Uit een recent onderzoek blijkt dat de rioleringsgraad in Balen amper 56,39% bedraagt, nauwelijks 1 op 2 Balenaars loost het afvalwater in een rioleringinstallatie. Schepen van openbare werken Werner Hens (sp.a Balen 2025) heeft sinds hij 12 jaar geleden schepen werd de handen meer dan vol gehad met het opstarten van nieuwe rioleringsdossiers. De uitvoering van die plannen startte 10 jaar geleden en gaan nog zeker door tot 2024. De Kruiergemeente maakt daarmee een historische achterstand goed en de prognose is dat de Kruiergemeente tegen 2027 uitkomt op een rioleringsgraad van 75 %.

Schepen Hens:”De rioleringsgraad van 56,39% is volgens mij niet up-to-date, de laatst gerealiseerde werven Steenweg op Leopoldsburg en 1-Meilaan-Gebriëlsdijk-Wildenest zitten niet in die cijfers. Maar hoedanook kent Balen een historische achterstand. Dat komt enerzijds omdat wij een uitgestrekte gemeente vormen met heel veel gespreide bebouwing en wat geïsoleerde gehuchten zoals Vennen, Malou en Schoorheide wat de aanleg van riolering gecompliceerd en duur maakt, maar anderzijds zeker ook omdat de aanleg van riolering lange tijd niet de nodige aandacht kreeg in Balen. Bovendien groeit onze gemeente stelselmatig in inwonersaantallen. Toen ik in 2007 schepen van openbare werken werd vond ik maar één dossier in de schuif, met name het project Molenstraat-Misseweg. Voor het overige was er geen enkel dossier waar zelfs nog maar een begin mee was gemaakt. Onze rioleringsgraad lag toen op 48%.”

SAMENWERKING PIDPA

In 2008 stapte het Balens gemeentebestuur in een samenwerkingsverband met Pidpa. “Pidpa is een sterke partner gebleken om ons rioleringspeil naar boven te krijgen. En de resultaten mogen er intussen zijn. We hebben de voorbije 10 jaar bijzonder veel geïnvesteerd in rioleringen. Denk maar aan de volgende projecten: Molenstraat-Misseweg, in Rosselaar de wijk Roggestraat en zijstraten, in Olmen de Oosthamsesteenweg met tal van zijstraten, de hoofdriolering in Scheps-Nagelsberg, Schoor-Dorp, de Steenweg op Leopoldsburg en het project 1-Meilaan-Gabriëlsdrijk-Wildenest.”, aldus Hens. Momenteel wordt tot dit najaar gewerkt aan nieuwe wegenis én aanleg riolering in de Meerhoutsebaan in Olmen.

29 KILOMETER

Ondertussen zijn er maar liefst 10 rioleringsprojecten goedgekeurd, goed voor 29 kilometer extra riolering. “Nog dit jaar starten de werken in Langvennen, de hele wijk Malou en de Oude Molsebaan. De wijk Straal in Olmen met de zijstraten worden aangesloten op de Meerhoutsebaan. Voor het project Ongelberg-Krommepad is de timing nog wat onduidelijk wegens een onteigeningsdossier. Drie projecten zijn goedgekeurd en zitten in de ontwerp-fase: Hulsen-Ossenberg en tussenstraten, met inbegrip van het Hulsens Marktplein, Rosselaar-Plaseindeweg en Paddekuil-Brigandstraat (Hulsen). En daarna - maar dat zal niet meer deze legislatuur zijn - komt nogmaals Olmen aan de beurt met 2 grote werven: Broekstraat-Kromstraat en Stotert-Germeer en achterliggende straten, dat zal aansluiten op de Broekstraat. Als ook daar riolering ligt dan stijgt de rioleringsgraad in Balen tot boven de 75%.”, aldus schepen Werner Hens.