Balen Open Air op Sint-Andriesplein 24 augustus 2018

Op het Sint-Andriesplein in Balen-Centrum staat zaterdag 25 augustus Balen Open Air 2018 op het programma. Dit openlucht livefestival begint om 17 uur. Wie voor 18 uur aankomt, mag gratis naar binnen. Daarna kost een inkomticket 5 euro. De line-up die door organisator vzw Stagerage is bij mekaar gebracht is, bestaat uit SONS, Olifant, Lazy Red Cheeks, Albino, de KIDS, Lomax TheBand, The Hourglass Instinct en Once. Hens² staat garant voor een knallende afterparty. (EJM)