Auto wassen verboden? Dit is dé oplossing 27 juli 2018

02u42 0

Nu verspilling van leidingwater niet meer toegestaan is, kunnen heel wat Vlamingen hun wagen niet meer wassen. Gelukkig voor hen brengt Ekselaar Hans Bogaerts #WASTA op de markt. Met het kleine busje krijg je de wagen zonder water schoon.





"Het product werd initieel ontwikkeld voor het wielrennen waar de mecaniciens of de renners voor een snelle poetsbeurt niet altijd water ter beschikking hebben of waar het soms niet de moeite is om het water aan te koppelen", stelt Bogaerts.





25 euro

Nu is het product aangepast aan wagens, erg handig gezien de actualiteit. "Het reinigt actief en geeft een mooie hoogglans aan het koetswerk en der amen. We hebben het veelvuldig getest: zelfs vogeluitwerpselen die je aantreft wanneer je onder een boom hebt geparkeerd, kunnen met #WASTA bestreden worden."





Volgens de ontwikkelaar, met zijn bedrijf gevestigd in Balen, heb je ongeveer tien minuutjes nodig om met twee microvezeldoekjes een wagen proper te krijgen. Een busje kost 25 euro en is goed voor ongeveer 20 à 25 beurten.





Momenteel is het verkrijgbaar via fietsstickers.be, tot de eigen website wasta.be klaar is. Bedoeling is om het straks ook te verspreiden via autozaken. (BVDH)