Auto knalt op ree 30 maart 2018

02u27 0

In de Heistraat in Olmen gebeurde gisteren een ongeval. Een personenwagen botste er op een overstekend wild, hoogstwaarschijnlijk was dit een ree. De inzittenden in de auto geraakten niet gewond, de auto zelf liep enkel stoffelijke schade op en is vooraan stuk. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet duidelijk. (MVBO)