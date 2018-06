Al 52 leerlingen, maar nog geen vaste stek MONDOMIO JUNIOR ACADEMY START OP 3 SEPTEMBER JEAN EYKMANS

06 juni 2018

02u45 0 Balen De vzw MondoMio Junior Academy start op 3 september een splinternieuwe schoolinstelling in Balen. Directrice Debbie Goudriaan (29) mocht al 52 leerlingen inschrijven, naast zichzelf vinden acht personen er een job, maar de school beschikt nog niet over een vaste locatie.

"We stelden al tien locaties voor maar nergens kan er een school ingericht worden", zegt een erg gedreven directrice. "Ofwel ligt het gebouw niet in een juiste zone, ofwel is er al protest van de buren nog voor er een officiële aanvraag was. We hebben nu een locatie gevonden, niet ver van het centrum, en daar starten we met 100 procent zekerheid in september. Ook al hebben we daar momenteel maar acht maanden zekerheid. Ik vroeg ondertussen minister Crevits om samen met ons naar een dringende en blijvende oplossing te zoeken", aldus Debbie Goudriaan.





Uniform

MondoMio is een vrije non-confessionele basisschool. MondoMio Junior Academy is een specifieke school. Ze is ze open tijdens de schoolvakanties, er is nachtopvang en de schooluren zijn flexibel. Verder wordt er gewerkt in kleine groepen van 12 leerlingen over de leeftijden heen en dragen de leerlingen een uniform. Dat zijn de belangrijkste uiterlijke kenmerken. Debbie Goudriaan: "Ik gaf zelf les in het 6de leerjaar, een klas van 30 leerlingen. Ik ondervond dat dit niet de juiste manier is. Noch voor de leerlingen noch voor de leerkracht. Vijf jaar geleden rijpte het idee om zelf een ander soort onderwijs aan te bieden. Ondertussen heb ik een groep van 9 personen met leerkrachten en administratie, het overgrote deel uit Balen net als velen van de ingeschreven leerlingen. Iedereen is erg gemotiveerd om dit project tot een goed einde te brengen."





Het dragen van een schooluniform lijkt op het eerste zicht niet meer van deze tijd. "Maar bij ons is dit net essentieel. Het beklemtooont onze visie van rust die we willen creëren bij leerlingen en leerkrachten. Trouwens ook onze leerkrachten zullen de blauwe uniformen dragen. In het jaarlijks schoolgeld - 331 euro - zit naast het uniform ook het schoolmateriaal, de uitstappen en de zwemlessen vervat."





Acht maanden

Het probleem om een vaste locatie te vinden, blijft een grote uitdaging voor de vzw die door Debbie samen met haar man en moeder werd opgericht en erkend en gesubsidieerd is door het Ministerie van Onderwijs. "Een school moet in een woonzone of zone van openbaar nut liggen. Bij de locaties in dergelijke zones die we goed vonden, botsten we al snel op protest van de buren. De leegstaande bedrijfshallen Sleurs en grote hoeven in Schoorheide en Malou zouden we perfect kunnen ombouwen tot school, maar die liggen in verkeerde zones. Maar nu hebben we een plaats waar we voor 8 maanden terechtkunnen maar ook daarna willen blijven. Daarom heb ik minister Crevits een brief gestuurd met de vraag om dit unieke schoolproject te steunen", zo besluit Debbie Goudriaan.