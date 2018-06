Academieleerlingen tonen hun werken 08 juni 2018

De leerlingen van de Academie voor Beeldende Kunsten van Balen tonen hun werkjes van het afgelopen schooljaar in een eindejaarstentoonstelling.





Het jaarthema is 'Aan tafel!'. De expositie wordt feestelijk geopend op zondag 10 juni om 11 uur in vrijetijdscentrum De Kruierie, Bevrijdingstraat 1. Die dag kan er ook ingeschreven worden voor volgend schooljaar. De werken van de leerlingen blijven te bekijken in VC De Kruierie tot zondag 24 juni.





De openingsuren zijn: maandag van 14 tot 20 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 20 uur, vrijdag van 10 tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 16 uur en zondag van 09.30 tot 12 uur. De toegang is gratis. (EJM)