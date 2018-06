Academieleerlingen tonen hun werken 15 juni 2018

In vrijetijdscentrum De Kruierie tonen de leerlingen van het Balens filiaal van de Academie voor Beeldende Kunsten tot 24 juni hun werken met als thema 'Aan tafel'. De tentoonstelling werd in aanwezigheid van 60 leerlingen en hun familieleden feestelijk geopend. Het bijna afgelopen schooljaar volgden 158 leerlingen les aan de Balense Academie, een filiaal van de Molse Academie. Hun werken zijn tot 24 juni nog te bekijken tijdens de openingsuren van VC De Kruierie. De 60 aanwezige leerlingen schreven zich meteen in voor het volgend schooljaar. Wie interesse heeft om zich nog in te schrijven, kan dat doen in de Academie voor Beeldende Kunsten in Mol.





(EJM)