Aanleg fietspaden op N136 gaat vandaag verder 05 maart 2018

De werken aan de nutsleidingen van aan de rotonde Soef tot aan de Wezelbaan worden vandaag hervat. De werken werden tijdelijk stilgelegd wegens de vrieskou. Omdat de temperaturen overdag terug positief worden, kunnen dekabels en leidingen opnieuw getrokken worden. Het grootste deel van deze werken vindt plaats in de bermen, zodat beurtelings verkeer mogelijk blijft. Meer info via dienst openbare werken op het nummer 014/74.40.70, via het e-mailadres wegenwerken@balen.be of via de dienst openbare werken Mol op het nummer 014/33.08.19 of het e-mailadres openbarewerken.admin@gemeentemol.be. (EJM)