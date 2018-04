75-jarige Chiro Albatros Wezel viert 3 dagen feest 27 april 2018

02u37 0

Chiro Albatros Wezel bestaat 75 jaar en viert dat drie dagen lang. Het feestweekend wordt vanavond ingezet. Om 20 uur begint een bieravond in en rond het heem van de jongenschiro achter de kerk van Wezel in de Lostraat. De organisatoren nodigen daarbij in de eerste plaats ex-leiders, ex-leidsters en ex-leden van de kookploegen uit om er een oud-leidingscafé van te maken.





Zaterdag 28 april tussen 13 en18 uur is er een gratis kindernamiddag die ook zal doorgaan op de jongenschiro in de Lostraat. Naast het terras waar de ouders iets kunnen drinken, zijn er voor de jongsten allerlei attracties, zoals een zelfgemaakte sjotterbak, springkastelen, grimmeerstand.





Zaterdagavond wordt het hoogtepunt van het weekend met de jubileumparty. Dit evenement zal doorgaan in de feesttent op de terreinen KFC Wezel-Sport in de Moresnetlaan vlak achter de Chiro-lokalen.





De line-up vanaf 19.30 uur: DJ TicTak, Savoir Vivre, Evil Empire Orchestra, Mastiff & Krisis, Gers Pardoel (23 uur), Faisal, ZwartWerk, Mensch, Erger Je Niet. Een VVK-kaart kost 5 euro, die online kan gekocht worden (www.jongens.chirowezel.be), aan de kassa kost een inkomkaart 6 euro. (EJM)