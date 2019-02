62 werknemers verliezen job door faillissement Baeck & Jansen Jef Van Nooten

05 februari 2019

18u07 0 Balen De rechtbank van koophandel heeft het Balense staalbouwbedrijf Baeck & Jansen en zusterbedrijf Baeck Industries failliet verklaard. “Het ziet er niet naar uit dat we een overnemer vinden”, klinkt het bij de curatoren. In totaal verliezen 62 mensen hun job.

Een zwarte dag voor de Kempense werkgelegenheid. Ruim vier maanden nadat het bedrijf Baeck & Jansen uit Langvennen in Balen in september 2018 bescherming tegen schuldeisers had gevraagd, is nu definitief het doek gevallen. De zaakvoerder legde de boeken neer, waarop de rechtbank van koophandel dinsdagochtend het faillissement heeft uitgesproken. “De WCO-procedure die was opgestart heeft tijd gekocht, maar onvoldoende tijd om te overleven”, zegt Rudi Van Gompel. Hij werd samen met Tom Robeyns, Jean de Chaffoy en Luc Plessers als curator.

Het faillissement is slecht nieuws voor het personeel, want de kans dat er op korte termijn een overnemer wordt gevonden, is zo goed als onbestaande. Het ziet er momenteel niet naar uit dat er een overnemer gevonden wordt. Het personeel dat nog aan boord was, zal dus ontslagen worden. Voor de twee vennootschappen samen (Baeck & Jansen, en Baeck Industries) gaat het om 62 werknemers”, aldus nog Rudi Van Gompel.

De curatoren zien verscheidene reden voor de financiële problemen – en dus het faillissement – van het bedrijf. Een eerste reden zijn betalingen van overheidsopdrachten die uitbleven. “Zo is een bedrag van de overheid voor het Berlemont-gebouw lange tijd achterwege gebleven. Maar een andere reden is dat de interne structuur van het bedrijf niet meer aan de moderne noden beantwoordde”, meent Rudi Van Gompel.

Een aantal van de 62 personeelsleden wordt mogelijk nog een tijdje in dienst gehouden om één en ander af te handelen samen met de curatoren. De andere werknemers worden ontslagen. “Voor deze werknemers hebben we goede hoop dat ze snel ergens anders aan de slag kunnen bij gelijkaardige bedrijven in de sector. Er staan nog vacatures open”, besluit Rudi Van Gompel.

Baeck & Jansen nv werd opgericht in 1995 en groeide uit tot een begrip in onder meer de Antwerpse haven. Baeck & Jansen en Baeck Industries specialiseerden zich in water- en staalbouw. De firma werkte vooral voor openbare besturen via openbare aanbestedingen. Group Baeck overkoepelt in Antwerpen nog andere bedrijven. Zij blijven buiten dit faillissement.