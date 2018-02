62 assistentiewoningen De Anjers als eerbetoon aan overleden OCMW-secretaris 27 februari 2018

02u40 0 Balen Op de plaats van het voormalig OCMW-rusthuis Ter Vest in de Veststraat is op precies een jaar tijd het splinternieuw complex De Anjers verrezen met zijn 62 assistentiewoningen. Met de naam 'De Anjers' brengen de OCMW-medewerkers en het gemeentepersoneel hulde aan OCMW-secretaris Sooi Mentens, die in de zomer van 2016 overleed.

Sooi Mentens was een man die niemand onberoerd liet. Hij was heel zijn leven dol op anjers. Hij droeg de gedachte aan de Anjerrevolutie in Portugal in 1974 hoog in het vaandel. "Woorden zijn zoveel sterker dan geweld", was ook zijn levensmotto.





"De Anjers bestaat uit 62 assistentiewoningen met 1 of 2 slaapkamers. Een woning met 1 slaapkamer kost 35,50 euro per dag per flat, met 2 43,50, ongeacht hoeveel personen er wonen. Het is perfect mogelijk dat een ouder koppel en hun mindervalide zoon of dochter hier samen verblijfen. In het complex zal een inwonende conciërge zijn. De bewoners kunnen bovendien tijdens de daguren beroep doen op een woonassistent van Familiehulp die de bewoners bijstaat bij het oplossen van praktische zaken. Iedere wooneenheid beschikt over een oproepsysteem, gekoppeld aan de diensten van het Wit-Gele Kruis. Deze diensten zitten allemaal in de huurprijs, evenals het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en het gebruik van een grotere ruimte met salon en keuken, geschikt voor bijvoorbeeld familiefeestjes", aldus Carol Riské van eigenaar vzw Astor.





Kandidaat-huurders uit Balen of daarbuiten zijn minstens 65 jaar maar 25 % van de huurders mag jonger zijn.





Zaterdag 3 en zondag 4 maart is het complex vrij te bezoeken in de Veststraat 100, telkens van 10 tot 17 uur. Voor de bezoekers tijdens de kijkdagen is er parking vlak voor het nieuwe complex en aan het Sociaal Huis. (EJM)