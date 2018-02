35ste jaarboek heemkundige kring rolt van persen 22 februari 2018

Balen De Olmense vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis publiceert dit jaar haar 35ste jaarboek. Traditiegetrouw doet de vereniging dat met Olmen Jaarmarkt.

De volgende onderwerpen komen in de jubileumuitgave aan bod: het 50-jarige bestaan van de Olmense Volleybalclub, zangboeken van de fanfare "Met Tijd en Vlijt", jeugdherinneringen van Mil Janssen over het Griesbroek, herinneringen van Germaine Ooms aan haar jeugd tijdens de tweede Wereldoorlog en aan de tijd toen ze leerde autorijden, een fotoreportage van Julien Schrapen over de jubileumviering van zijn ouders Peer en Mieke, herinneringen aan pastoor Verbist en het leven rond de pastorij, een Olmense dorpsrekening uit de tijd van de Tachtigjarige oorlog, de Olmense feestcultuur met oude volksgebruiken, kermisvieren en Vastenavond, herdenking van Olmense slachtoffers van de ontploffing te Tessenderlo 75 jaar geleden, een pachtcontract van een boerderij op Germeer uit 1405.





Het boek is te verkrijgen door overschrijving van 13 euro op rekening BE 29 9730 2671 6864 van Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis, Berkenlaan 40, 2491, Balen-Olmen.





Het Schreneel is ook af te halen tijdens de jaarmarkt in Olmen in de pastorij van 4 tot 7 maart en in vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1). (EJM)