30 sportievelingen nemen deel aan bootcamp in calisthenicspark 05 juni 2018

03u04 0

In het gemeentelijke sportcomplex Bleukens aan Hoolsterberg startte een bootcamp dat loopt over vijf weken. Onder begeleiding van Wouter Bongaers en Yens Verhaegen (van de Molse firma Upgrade-Functional training & education) begonnen dertig mensen aan de eerste sessie. Slechts drie mannen schreven zich in, waaronder gemeentelijke sportpromotor Kevin Van Genechten. "Iedere sessie zal beginnen met een opwarming, een looprondje op de Finse piste. Dan splitsen we ons in groepjes van vijfpersonen en worden er oefeningen op maat van de samenstelling van de groepjes gedaan. En daarbij zullen de toestellen in het fonkelnieuwe calisthenicspark zeer goed van pas komen", aldus Wouter Bongaers. Calisthenics is een pure vorm van training met het eigen lichaamsgewicht als vertrekpunt waarbij kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en flexibiliteit getraind wordt.





(EJM)