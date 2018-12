25ste en laatste kerstwandeling en -markt Jean Eykmans

24 december 2018

VVV Balen en de dienst Toerisme organiseren op woensdag 26 december de 25ste en tevens laatste editie van hun kerstwandeling en kerstmarkt. Tussen 17 en 19 uur kan aan vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1) de start genomen worden van een wandeling over 5,5 km. Het thema van de allerlaatste editie is Ker(st)mis. Wandelschoenen en een zaklamp worden aangeraden. De deelnameprijs bedraagt 3,50 euro voor volwassenen, 1 euro voor kinderen tot 12 jaar, inclusief een gadget. Bij een tussenstop kan men genieten van enkele drankjes en is de kans groot om de Wobbelende Santa tegen te komen. Na de tocht wacht de gezellige ker(st)mismarkt, die gratis te bezoeken is, met kraampjes van lokale Balense en Olmense verenigingen en tal van kermisattracties zoals een zweefmolen, Space Bike, Kop van Jut en een rodeostier.