23-jarige krijgt klappen met staaf 02u24 0

Een 23-jarige man uit Balen is zaterdagnacht gewond geraakt op een fuif in het parochiecentrum van Balen. Rond 3 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen van een vechtpartij. Een 23-jarige had er enkele slagen gekregen van een 26-jarige met een metalen staaf. De dader kon opgepakt worden en is voor de onderzoeksrechter geleid, maar die liet de man na verhoor gaan. Hij zal zich later wel voor de rechtbank moeten verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen. "De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk", zegt Lieselotte Claessens van het parket in Turnhout. "We weten ook nog niet waar de staaf vandaan kwam." (VTT)