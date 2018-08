17.000ste zwemmer in recreatiedomein Keiheuvel 30 augustus 2018

02u25 0

Het werd een recordzomer voor het zwembadencomplex in recreatie- en natuurgebied Keiheuvel. Verantwoordelijke Raf Mertens en zijn medewerkers mochten in het vernieuwde complex het 17.000ste zwemticket verkopen. Die eer viel te beurt aan Marieke Vaes uit Mol. Marieke werd beloond met een 10-beurtenkaart voor nog meer waterpret in Keiheuvel. Het grote openluchtzwembad moest wegens een defecte vloer begin juli 2017 gesloten worden. Het nieuwe bad ging aan het begin van deze zomer terug open. Niet alleen het grote bad werd vernieuwd maar ook het kleinere peuterbad. Recent werd ook de gloednieuwe familieglijbaan geopend. Dat alles samen gaf het complex een boost en mede dank zij de prachtige zomer brak recreatiedomein Keiheuvel alle records.





(EJM)