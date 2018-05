130 Balense muzikanten openen toeristisch seizoen 12 mei 2018

In recreatiedomein Keiheuvel werd het Balens toeristisch seizoen geopend. Tijdens een markt met lokale producten kon men proeven van lekkernijen van eigen bodem. Voor de sportievelingen was er de start van de fiets- en wandelzoektocht van VVV Balen. Een hoogtepunt was zeker het optreden van de Balense muziekverenigingen. Eerst traden Harmonie Sinfonia, De Toekomst, Koninklijke Maatschappij Sinte-Barbaragilde, Koninklijke Accordeonvereniging St. Rochus en zangkoor De Schalmei apart op, daarna gaven 130 muzikanten een massaconcert in het kader van het project Lokale Helden.





(EJM)